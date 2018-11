Villingen-Schwenningen Heiles zeigt Geheimnisse einer Diva

Vor zehn Jahren fiel das Scheinwerferlicht zum ersten Mal auf das musikalische Traumpaar, seitdem entführt es die Zuschauer in die faszinierende Welt von Glamour und Show.

Glanz der Bühne und Blicke hinter die Kulissen

Nach einer unterhaltsamen Filmmusik-Revue, dem tiefbewegenden "Chansons d’amour"-Piaf-Abend – mit dem sie auch das Publikum im Capitol begeisterte – und zuletzt der umjubelten "Tribute to Whitney Houston"-Tournee war es Kerstin Heiles eine Herzensangelegenheit, endlich all ihre Bühnenidole in einem Programm zu präsentieren. In "Divas" vereint das facettenreiche Duo nun den Glanz der großen Bühne und intime Blicke hinter die Kulissen.

