Villingen-Schwenningen Heikler Zwischenfall bei Hubschrauber-Landung

Die gute Nachricht ist jedoch: Der 24-Stunden-Flugbetrieb des Rettungshelis, seit 1. Oktober 2017 als bislang einziger in Baden-Württemberg, ist weiterhin möglich. "Die Ersatzmaschine ist vom gleichen Typ und medizinische identisch ausgestattet, wie die sonst an der Station eingesetzte Maschine", betont die Pressesprecherin.

"Heli-Shuttle" bringt Christoph 11 nach Augsburg

Am vergangenen Montag rückte schließlich mit dem "Heli-Shuttle" ein Spezialtransporter an, um das Fluggerät am Schwarzwald-Baar-Klinikum aufzuladen und zum Hersteller Airbus nach Augsburg zu bringen. Gegen 13.30 Uhr ging gemeinsam mit einem Begleitfahrzeug die aufsehenserregende Fahrt des Tiefladers in Richtung Bayern los.

"Im Zuge der Reparatur wird am Hubschrauber auch eine ohnehin turnusmäßig anstehende große Wartung durchgeführt", berichtet die DRF Pressereferentin. Sie betont in diesem Zusammenhang, dass aufgrund der Wartung immer wieder Hubschrauberwechsel an den Stationen stattfinden. Kapp: "Der Einsatzbetrieb wird hierbei nicht beeinträchtigt, da ein Hubschrauber dessen Typs den ablöst, der in die Wartung geht und so normal weitergearbeitet werden kann."

Wann Christoph 11 wieder nach Villingen-Schwenningen zurückkehren wird, ist aber noch nicht klar.