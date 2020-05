Villingen-Schwenningen Heftige Kontroversen nach Kundgebung der "Freunde der Freiheit"

Villingen-Schwenningen - Zu kontroversen Diskussionen hat die Kundgebung der "Freunde der Freiheit" am Samstagmittag in der Villinger Innenstadt geführt. Während der Organisator Repressalien der Polizei und einen Störangriff der Feuerwehr anprangert, sehen andere rechte Gruppierungen am Wirken.