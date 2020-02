Villingen-Schwenningen Hausverwalter hat noch mehr Konten geplündert

Wie viel Geld fehlt? Wer ist alles betroffen? Wie geht es mit den betroffenen Objekten weiter? Und was geschieht mit dem betrügerischen Hausverwalter? Diese Fragen beschäftigen momentan mehrere Eigentümergemeinschaften in der Region aber ebenso andere Hausverwaltungen. Denn nachdem bekannt wurde, dass ein 62-jähriger Finanzbeamter, der im Schwarzwald-Baar-Kreis und insbesondere in VS als Hausverwalter tätig ist, sich an den Konten der Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) bedient hatte, laufen vielerorts Überprüfungen. Bislang ist das gesamte Ausmaß des Skandals noch gar nicht absehbar.