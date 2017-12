Villingen-Schwenningen Haushalt mit Zukunftsperspektive

"Moderate Wünsche für Zuschüsse für die Schwächsten der Gesellschaft", wie zum Beispiel Kinder, psychisch Kranke und traumatisierte Migranten, hätten nach Ansicht von Edgar Schurr (SPD) durchaus erfüllt werden können.

Christian Kaiser (Grüne) sieht trotz der positiven gesamtwirtschaftlichen Lage "Risse in diesem schönen Bild" und begründete das mit globalen Entwicklungen. Es befremde ihn, so Kaiser, wenn in einer Zeit mit sprudelnden Einnahmen ein "Feilschen um die Höhe der Kreisumlage wie in absoluten Mangelzeiten" stattfinde.

Es ist ein Haushalt, der den Kreis für die Zukunft stärken soll. Beachtliche Investitionen in digitale Infrastruktur und Verkehrswege stehen in dem ersten nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht erstellten Zahlenwerk. Schulden können auf 20,82 Millionen gesenkt, Investitionen in Höhe von 27 Millionen Euro getätigt werden, dennoch bleibt Liquidität in Form einer sogenannten Rücklage. Diese würde es durchaus ermöglichen, die Salzhalle bei der Straßenmeisterei in Hüfingen für 600 000 Euro noch zu kaufen. Berechtigt ist das Lob für die Kreisverwaltung, die einen soliden Haushalt aufgestellt hat. Allerdings spielt die gute wirtschaftliche Lage auch mit und es bleibt ein Risiko: Immerhin jeder zweite Euro im Haushalt 2018, insgesamt 148 Millionen Euro, müssen für Soziales ausgeben werden, Tendenz steigend. Das wäre auch bei schlechterer Kassenlage so.

263,4 Millionen Euro im Ergebnishaushalt ergeben, so Kämmerer Michael Leiße, mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 24,7 Millionen Euro und einer Darlehenstilgung in Höhe von zwei Millionen Euro im Finanzhaushalt ein Volumen, das nach dem alten Haushaltsrecht bei ungefähr 290 Millionen Euro liegen würde. Dass das Volumen gegenüber dem Haushalt 2017 abgenommen hat, ist darauf zurückzuführen, dass einige Posten nicht mehr aufgeführt werden. Der Kreisumlagehebesatz von 30 Prozent erbringt zirka 87 Millionen Euro. Die Liquidität (mit Restmitteln aus dem Vorjahr) wird von der Kämmerei auf 30 Millionen Euro geschätzt, die Rücklage auf 7,9 Millionen Euro. Beratungen der Kreisausschüsse hatten 1,25 Millionen Euro Verbesserung gegenüber dem Entwurf erbracht.