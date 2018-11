Villingen-Schwenningen Handwerk besteht im Wandel

"Sie haben viel für unseren Wirtschaftsbereich getan", lobte Kammerpräsident Gotthard Reiner bei einer Feierstunde im Hotel Diegner in Villingen das Lebenswerk der Anwesenden, die Dank und Anerkennung auch von Oberbürgermeister Rupert Kubon und Kreishandwerksmeister Bernd John erfuhren. Die Laudatoren betonten die Flexibilität, mit der sich die Meister mit ihren Betrieben in vier Jahrzehnten dem stetigen politischen und wirtschaftlichen Wandel anpassten. Nicht wenige stehen bis heute noch im Berufsleben und haben es mittlerweile mit sich immer schneller abspielenden Veränderungen zu tun: mit der Energiewende, der Digitalisierung, dem Dieselskandal, Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel. "Sie haben bewiesen, was sich aus einer Ausbildung im Handwerk machen lässt", so Reiner. Insgesamt erhalten den Goldenen Meisterbrief 41 Personen in 21 Berufen.

Die geehrten Handwerksmeister: Augenoptiker: Barend Hellstern (VS). Bäcker: Martin Beha (VS). Beton- und Stahlbetonbauer: Werner Schultz (VS). Dachdecker: Hans-Peter Blessing (Hüfingen). Elektroinstallateur: Peter Dold (Unterkirnach), Heinrich Eichkorn (Brigachtal), Wolfgang Ketterer (Bräunlingen), Heinz Schwarz und Peter Wolf (beide Donaueschingen). Elektromechaniker: Günther Frommer (VS). Fleischer: Reinhard Faller (Bräunlingen). Friseur: Werner Bonners, Margarete Kornhaas und Gisela Overhage (alle VS), Birgit Stegmann (Mönchweiler), Ursula Storz-Rubes (Trossingen).

Gas- und Wasserinstallateur: Kurt Kraus (Bräunlingen), Joachim Ummenhofer (VS). Konditor: Rochus Fleig (Dauchingen).