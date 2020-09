Villingen-Schwenningen Hallenbad öffnet mit Einschränkungen

Die Erfahrungen, die man im Umgang mit der Pandemie sammelte, transferierte man jetzt auf die Halle. Ohne Einschränkungen geht es aber auch hier nicht: kein Frühbaden, keine Liegestühle, weder Dampfgrotte noch Whirlpool. Maximal 100 Besucher werden gleichzeitig hineingelassen, davon dürfen sich höchstens 55 im tiefen und 45 im Kinderbecken aufhalten.

Kein Onlineticketing

Auf das Onlineticketing wie im Kneippbad werde man jedoch verzichten, sagt Köngeter. Erfahrungswerte zeigen, dass diese Zahlen bisher auch an einem normalen verregneten Novembersonntag kaum erreicht wurden. Wie viele Menschen sich jeweils gerade im Hallenbad befinden, wird, wie gehabt, auf einer Tafel am Eingang und auf der Homepage halbstundengenau mitgeteilt.

Die für die Nutzer wohl einschneidenste Änderung ist die Verkürzung der Öffnungszeiten. Montags und donnerstags bleibt das Bad wie gewohnt Schulen und Vereinen vorbehalten. An den restlichen Tagen ist lediglich von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Köngeter verweist dafür auf das ­Neckarbad in Schwenningen, das am 28. Oktober alternativ mit den gewohnten Öffnungszeiten bis 21 Uhr zur Verfügung stehen wird.

Nur zwei Personen gleichzeitig in Duschraum oder Toilette

Der leitende Schwimmmeister Dietmar Hils und sein Team setzten in den vergangenen Tagen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ein ausgeklügeltes Leit- und Hygienesystem um.

Die Sammelumkleiden bleiben geschlossen, in den Duschräumen und Toiletten sollten sich jeweils nur zwei Personen zur gleichen Zeit aufhalten. Letzteres sei von außen kaum zu regeln, sagt Hils, hier setze man auf die Eigenverantwortung der Badegäste.

Eine Maske ist mit Eintritt in das Bad bis zu den Umkleideräumen zu tragen, an vielen Stellen hängen Hand­desinfektionsflaschen. Aufgeklebte rote Kreuze weisen den Gast hin, an welchen Stellen die Wärmebänke nicht besetzt werden dürfen.

Im Schwimmerbecken bleiben dauerhaft zwei Leinen gespannt, um den im Kneippbad erfahrenen positiven Aspekt des "Schwimmens im Kreisverkehr" in die Halle zu übernehmen. Das Bistro hat geöffnet, bietet aber nur ein abgespecktes Sortiment an Getränken und Süßigkeiten.

Stärkere Lüftung

Um dem Coronavirus so wenig Überlebenschancen wie möglich zu geben, wurde zudem die Lüftung von 55 auf 90 Prozent Frischluft umgestellt. Hier fallen durch die Erwärmung der zusätzlichen Außenluft allerdings ebenfalls Mehrkosten an. Aus Gründen der Durchlüftung bleiben die Türen zu den Duschen geöffnet.

Nicht verzichtet wird auf die beiden Warmbadetage Dienstag und Mittwoch, und auch das Babyplanschbecken wird nutzbar sein. Die für dieses Jahr bereits ausgebuchten Schwimmkurse für Kinder und Kraulkurse für Erwachsene finden an den Nachmittagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Vergleichsweise entspannt, weil bereits pandemieerfahren, geht das Bäder-Team ab Dienstag mit jeweils fünf bis sechs Schwimmmeistern, Reinigungs- und Kassenkräften in die Wintersaison. Sollte es beim Betrieb hier und da haken, "werden wir nachjustieren", verspricht Köngeter, "die Hauptsache aber ist doch, dass wir überhaupt öffnen".