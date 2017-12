Villingen-Schwenningen Hände hoch für den Haushalt der Superlative

Villingen-Schwenningen. Der Haushaltsverabschiedung ging eine Kampfabstimmung voraus: Bei 19 zu 15 Stimmen ging der heiß diskutierte Stellenplan der Stadtverwaltung knapp durch. Personalleiter Joachim Wöhrle hatte für dieses Ergebnis Vorarbeit geleistet: drei Stellenforderungen wurden zurückgezogen, 203 000 Euro weniger Ausgaben als geplant unter dem Strich. Kubon stellte klar, dass diese Kürzung nicht bedeute, dass die Stellen verzichtbar seien. Sie waren wohl den hitzigen Diskussionen geschuldet, nachdem die Verwaltung 55 Stellen mehr bilden wollte.

Personalrat: Viele sind schon am Limit

Was solche Kürzungen bedeuten, machte Petra Schramm vom städtischen Personalrat deutlich: Die Stellenbedarfe seien hinlänglich begründet worden. Und sie fielen teilweise in Bereichen an, "wo die Mitarbeiter bereits am Limit sind". Eine weitere Kürzung erhöhe den Druck auf die Mitarbeiter. Was das zur Folge habe, könne sich jeder selbst ausmalen.