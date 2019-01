Villingen-Schwenningen Güterverkehr benötigt Ausbau von Schiene und Straße

In der Vergangenheit ist der Bedarf an Verladekapazitäten kontinuierlich gestiegen. Deshalb stellt sich die Frage nach einem neuen Terminal für den Kombinierten Verkehr in der Region." Als besonders aussichtsreich gelte ein Standort mit Anbindung an die Gäubahn. Damit bestünde die Möglichkeit, den regionalen Güterverkehr über die Schiene direkt an die Nordhäfen Jade Weser Port in Wilhelmshaven, Hamburg, Bremen und Rotterdam sowie den Südhafen Triest anzubinden. "Eine Voraussetzung sei beispielsweise die Elektrifizierung zwischen Villingen und Rottweil", betont Börsig.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg bewerte diesen Streckenabschnitt in seinem Elektrifizierungskonzept als vordringlich. Jetzt müsse es an die Umsetzung gehen, so das Stimmungsbild im IHK-Verkehrsausschuss.