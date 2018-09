Villingen-Schwenningen Grundstücksdeal für Post auf Herdenen

Villingen-Schwenningen (cos). In nichtöffentlicher Sitzung vor der Sommerpause war die Teilfläche eines Grundstücks auf Herdenen Thema, informierte Oberbürgermeister Rupert Kubon am Mittwochabend in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat. Die Deutsche Post DHL Group hatte für ihren bisher auf dem Villinger Innenstadt-Gelände und im Gebäude untergebrachten Zustellstützpunkt ein Grundstück für einen Neubau im Gewerbegebiet Auf Herdenen gesucht. Dies sei die Voraussetzung, die Postfiliale während der zweijährigen Umbauphase in der Villinger Bahnhofstraße in Container im Hof auslagern zu können, hieß es bereits im Frühjahr.