Villingen-Schwenningen Großzügig und lichtdurchflutet

Schwarzwald-Baar-Kreis. (fsk). "Jetzt wird es ernst mit dem Neubau", sagt Ralph Wurster. Der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle in Villingen freuen sich auf den Umzug in die neuen Räumlichkeiten Am Hoptbühl in Villingen. Bauherr ist der Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, Südwestmetall mit Sitz in Stuttgart. Offizielles Opening ist am 12. Oktober. Doch schon am 1. Juli kommen die Möbel, am 10. Juli werden voraussichtlich die Büros bezogen. "Das Haus ist fertig". Es wurde, so Wurster, vor allem unter funktionalen Gesichtspunkten von den Architekten Becker/Ellenberger geplant und durch die Firma Geiger als Generalübernehmer erstellt. Großzügig und lichtdurchflutet präsentiert sich der Neubau.