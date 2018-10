Villingen-Schwenningen Großer Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Villingen-Schwenningen. Der Bezirksvorsitzende des christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Südbaden, Bundestagsabgeordneter Peter Weiß aus Emmendingen, traf sich in Begleitung des Bezirksvorstands mit dem Geschäftsführer der WBG, Rainer Müldner, in Villingen-Schwenningen zu einem Fachgespräch über die Wohnpolitik in VS.