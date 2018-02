Villingen-Schwenningen Groove von Bach bis zu James Brown

Laut Tubong groovt durchaus auch Antonio Vivaldi oder Georges Bizet. Dem sprachlichen Postulat folgte jeweils der musikalische Beweis: Bei Vivaldi eine großartige Rhythmisierung, in der vor allem Joe Kenny sein Können am Vibraphon unter Beweis stellte. Und bei Bizet interpretierte Tubong eindrücklich einen Ausschnitt der Oper Carmen neu. Was könnte Edvard Griegs Peer Gynt gegenübergestellt werden? Hier orientierte sich das Quartett an Duke Ellington, der seinerseits bereits mit "In the Hall of the Mountain King" sich Grieg interpretativ mit dem Jazz näherte. Ellington legte sich hierbei sogar mit der Royal Swedish Academy of Music an: Sie wollte ihm in den 60ern die Rechte zu dessen Interpretation nicht zu erkennen.