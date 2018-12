Villingen-Schwenningen Glückskinder ziehen die Gewinner

Villingen-Schwenningen. Die Spannung war riesig, wurde doch in diesem Jahr erstmals ein Auto im Wert von über 13 000 Euro als Hauptgewinn verlost. Der Hauptgewinn ging an die Losnummer 3326. Doch auch sonst gibt es glückliche Gesichter, denn auch eine Reihe attraktiver Sachpreise wurde verlost. 170 Glückspilze dürfen sich freuen. Die Gewinnlose zogen Betty Beetz und Felix Kühn, deren Väter Stefan Beetz und Tobias Kühn zum Organisations-Team der Nikolaus­lotterie gehören.

Die Organisatoren sind mit dem Erfolg der vierten Auflage der Lotterie ausgesprochen zufrieden: Noch nie gab es so viele schöne Preise, und noch nie war das Teilnehmerinteresse so groß. Club-Schatzmeister Hardy Pfeiffer führt das auf die extrem hohen Gewinnchancen zurück. Er ist auch zuständig für die Preisvergabe – die Gewinner können ihre Preise nämlich bis spätestens 28. Februar im Steuerbüro Pfeiffer in der Alleenstraße 6 in Schwenningen abholen. Preise, die bis dahin nicht abgeholt sind, verfallen.

Wer ein Los mit einer der unten aufgeführten Gewinnnummern besitzt und sehen möchte, was er gewonnen hat, kann auf der Seite www.rcvs-tut-gutes.de im Internet nachsehen – dort sind die jeweiligen Gewinne ausgewiesen. Es gibt unter anderem Eintrittskarten für den Europapark Rust, iPads, viele Einkaufsgutscheine, ein Porsche-Wochenende oder auch eine Hubschrauberrundflug. "Wer kein Glück hatte und leer ausging, kann aber sicher sein, dass er gute Zwecke unterstützt hat", versichert Stefan Beetz vom Organisations-Team. Der Rotary Club Villingen-Schwenningen unterstützt die Schaffung einer neuen Jugendverkehrsschule, die zur Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr beitragen soll.