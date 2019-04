Villingen-Schwenningen Glasperlenspiel lässt Neckarhalle beben

Dass das Heimspiel auch für die Band nicht alltäglich ist, zeigte sich öfter. Carolin Niemczyk sprach immer wieder das Publikum an und brachte die Freude über das Konzert in der Heimat zum Ausdruck. So wurden auch einige Angehörige der Band von der Bühne aus begrüßt – der Anreiseweg hielt sich für sie in Grenzen. Schließlich ist die Band sonst häufig auch hunderte Kilometer von zu Hause entfernt.

Nach dem letzten Song und der Verabschiedung verließ die Band für einen Moment die Bühne. Rasch forderten die Zuschauer vehement eine Zugabe. Dies ließen sich die Künstler natürlich nicht nehmen und gaben zum Ende hin noch einmal alles. Mit einer tollen Show ging die erste Feuerprobe für die neue Neckarhalle schließlich zu Ende. Dass Schwenningen nun über eine Halle verfügt, die für die unterschiedlichsten Anlässe bestens ausgelegt ist, wurde an diesem Abend deutlich.