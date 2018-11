Villingen-Schwenningen Gipfel, Götter, Glücksmomente

VS-Villingen. Der österreichische Profifotograf Pascal Violo präsentiert in der Neuen Tonhalle in Villingen seine exklusive Live-Multivision "Himalaya – Gipfel, Götter, Glücksmomente". Über viele Monate hinweg taucht Violo in die Welt des Himalaya ein. Seine Reisen führten ihn über verschneite Pässe, auf eisige Berge und durch abgelegene Dörfer, vor allem aber zu den Menschen dieser einzigartigen Region.

Der renommierte Reisejournalist wanderte in Nepal zum Basislager des Mount Everest, bestieg in Ladakh, nahe der tibetischen Grenze, einen 6400 Meter hohen Berg und überquerte den höchsten befahrbaren Pass der Welt. Er erlebte die Ernte auf 4000 Meter hoch gelegenen Feldern, wohnte bei Bauern an extrem abgeschiedenen Salzseen und wurde von einem Mönch in die Mystik des Klosterlebens eingeweiht.

Beeindruckt von der Herzlichkeit der Bewohner machte sich der Reisefotograf auf die Suche nach der Seele dieser Region und erkundete auf einem alten indischen Motorrad die Straßen und Wege in alle Himmelsrichtungen, um uralte Klöster zu besuchen, mit Mönchen Mantras zu singen und das magische Licht in seinen Bildern einzufangen.