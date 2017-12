Villingen-Schwenningen Gesunde Ernährung und eine gute Frau

VS-Villingen. Auch wenn das Laufen nicht mehr gut funktioniert – geistig ist der 100-Jährige absolut fit. Seit mehr als 60 Jahren liest er den Schwarzwälder Boten und hat nur eines daran auszusetzen: die Symbolfigur, der Bote mit großem Hut, Wanderstab und Hund, werde "leider immer kleiner". Für ihn hat Gottlob Pfau sogar ein Sprüchle parat: "Wenn dem Schwarzwälder Bot’ sei Pfeif’ nimme brennt/ wenn ihn sein Spitzer nimme umspringt/no isch der Welt End’, no isch älles hei/no geit’s überhaupt ko Zeitung mei".

Erst vor drei Jahren hat er seinen Führerschein abgegeben. Nicht gerne. Da lagen immerhin 65 unfallfreie Jahre als Motorrad- und Autofahrer hinter ihm, außerdem ging "das Fahren immer noch besser als das Laufen".

Das Leben des außergewöhnlichen Jubilars war nicht immer leicht. Als junger Soldat hat er "alle Feldzüge mitgemacht, in Polen, auf dem Balkan, im Sudetenland und zuletzt in Russland". Dort geriet er in Gefangenschaft und kehrte erst 1949 – nach zwölf Jahren in der Fremde – nach Hause zurück. Da war er 32 Jahre alt. Er nahm sein zuvor schon gelerntes Bäckerhandwerk wieder auf, konnte es aus gesundheitlichen Gründen aber nicht länger ausführen. Bei der Saba in Villingen fand er schließlich für die nächsten 25 Jahre Arbeit und Auskommen.