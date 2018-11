Villingen-Schwenningen Genuss pur bei Whiskymesse

"Es kommen jedes Jahr mehr Besucher, auch aus dem Ausland", stellte Sebastian Lauinger mit Genugtuung fest. Auffallend sei das stetig steigende Interesse am Rum, so Lauinger weiter. Verglichen mit der ersten Whiskymesse 2014, schauten fast sechsmal so viele Besucher in der dem Produkt aus Zuckerrohrsaft oder Melasse gewidmeten Lounge vorbei. Auf große Resonanz stießen die Whisky-Tastings, die während der Messe sowohl in der Konferenzetage der Neuen Tonhalle als auch in der ehemaligen Riegger-Weinstube in der Niederen Straße direkt von den Herstellern angeboten wurden und nicht nur mit feinsten Whiskys, sondern auch mit Fachwissen lockten.