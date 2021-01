Villingen-Schwenningen "Genau solche Projekte wollen wir in unserer Stadt"

SPD-Stadtrat Bernd Lohmiller freute sich – die Ortsentwicklungsstudie, die man einst angestellt hat, habe zwar Geld gekostet – "aber das refinanziert sich hier in diesem Projekt". Es bringe "also schon was, was wir hier gemacht haben".

Ein wenig Stolz mischte sich angesichts der breiten Zustimmung im Gemeinderat des Oberzentrums denn auch in die Wortmeldung von Ortsvorsteher Martin Strassacker: "Das ist wirklich eine gute Chance für Pfaffenweiler!" Seit über zwei Jahren dauerten die Gespräche zur neuen Nutzung des Trenkle-Areals an, erinnerte er sich. Auf entsprechend fruchtbaren Boden fielen die neuen Pläne daher beim Ortschaftsrat am 18. Januar.

Mit breiter Mehrheit wurde das Projekt dort willkommen geheißen – die Städter standen dem am Dienstag in nichts nach – mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde das Projekt weiterempfohlen. Das letzte Wort dazu soll der Gemeinderat am 3. Februar haben – läuft dann alles glatt, sollen die Wohnungen gebaut und schließlich verkauft werden.