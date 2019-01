Die Fetzen über den Straßen hängen, die Fasnet kann kommen. Dafür hat die Gayser-Gilde bei eisigen Temperaturen gesorgt, nachdem bereits in der Ortsmitte der Knochen aufgestellt und der Brunnen vor dem Rathaus geschmückt wurde. Los geht es am Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, in der Festhalle mit dem Musikerball. Am Donnerstag, 28. Februar, steht seitens der Gayser-Gilde morgens die Schülerbefreiung auf dem Programm, bevor am späten Nachmittag die Übergabe der Rathausschlüssel beim Rathaus stattfindet und anschließend im Vereinsheim Alte Schule sowohl bei den Gaysern, aber auch bei der Frauengemeinschaft Fastnachtstreiben angesagt ist. Am Freitag, 1. März, findet ab 20 Uhr der Gayser-Ball in der Festhalle statt. In diesem Jahr geht es zum traditionellen Rum und Num Umzug am Fastnachtsmontag um 14 Uhr nach Weilersbach. Am Fastnachtsdienstag, 5. März, wird die ­Gayser-Gilde am Abend auf dem Hof vor dem Vereinshaus Alte Schule wieder ihren Knochen verbrennen und vor dem Rathaus wieder die Schlüssel zurückgeben. Foto: Weiß