Villingen-Schwenningen Gastfamilien gesucht

Darum sucht die HFU Familien und Einzelpersonen, die einen Student nach Hause einladen oder mit auf einen Ausflug nehmen möchten. Mit so einer Einladung sind keine Verpflichtungen verbunden, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Es könne aber der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und eine Bereicherung für alle sein.

Das Gastfamilienprogramm wird vom International Center der Hochschule vermittelt und von der Hochschulseelsorge unterstützt. Ein Informationsabend, an dem sich die Gäste und Gastfamilien kennenlernen und verabreden können, findet am Donnerstag, 3. Mai, 18 Uhr im Kirchle, in der Erzbergerstraße 11 statt. Interessierte können sich über die Hochschulseelsorgerin Lucia Feuerstein unter Telefon 0157/53 32 40 21 und per E-Mail an kirche-at-campus@web.de anmelden.