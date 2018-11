Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Den Spieß umgedreht haben Azubis und Studenten des Unternehmens PM DM auf Herdenen in VS, die freilich zu Hause von ihren Eltern gut versorgt werden. Jetzt haben die jungen Leute ihre Mütter und Väter bewirtet und dabei Organisationstalent bewiesen. "Der Aufwand hat sich gelohnt." Hierüber sind sich die 20 PM DM Auszubildenden und Studenten nach dem ersten, in Eigenregie auf die Beine gestellten "Elternabend" einig. Nach arbeitsintensiven Vorbereitungswochen fanden zahlreiche Eltern, Geschwister und Freunde den Weg ins Villinger Motorenentwicklungszentrum. An einen klassischen Elternabend erinnerte nach dem Aufbau der Auszubildenden im PM DM-Mediencenter nichts mehr. Neben einem Sektempfang und einer Bildershow hatte das Organisationsteam Vorträge über das Unternehmen, Präsentationen und kleVideoclips vorbereitet, die unter anderem das neue Produktionswerk in Košice in der Slowakei oder auf humorvolle Weise einen typischen Azubi-Tag bei PM DM zeigten. Auch Personalleiter Markus Wethkamp und Ausbildungsleiterin Julia Preiß nutzten die Gelegenheit, die Eltern, Freunde und Verwandten der 20 Auszubildenden zu begrüßen. "Wir sind extrem stolz, was unsere Azubis und Studenten hier auf die Beine gestellt haben. Man sieht einfach, dass sie ein tolles Team sind", so Preiß. Andi Herrmann, DH-Student der Elektrotechnik, führte als Moderator durch den Abend. Auch ein Buffet erwartete die sichtlich stolzen Eltern.