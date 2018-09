Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Die Musikakademie Villingen-Schwenningen könnte in Oberbürgermeister Rupert Kubon noch versteckte musikalische Talente wecken. Wer weiß, stellte Kubon am Mittwoch im Verwaltungsausschuss in Aussicht, vielleicht werde er ja nach seiner aktiven Zeit als Oberbürgermeister noch zum Schüler der Musikakademie...? Bertold Ummenhofer weiß auch schon, wie das aussehen könnte und rät dem Stadtoberhaupt: "Die Anfänger beginnen meistens mit Blockflöte oder Mundharmonika." Die CDU-Stadträtin Katharina Hirt traut dem OB offenbar noch einiges zu, sieht ihn gar schon auf einer großen Bühne konzertieren und ist schon ganz heiß auf Eintrittskarten für das musikalische Alt-OB-Event. Sie wolle dann bitteschön Tickets, "für die erste Reihe natürlich", lässt sie wissen. Genosse Frank Banse überlässt die musischen Aktivitäten seitens der SPD gerne dem bald ehemaligen Stadtoberhaupt: "Ich gehöre nicht zu denen, die sich da anmelden werden", erklärte er. Muss er aber auch nicht, Kubon freut sich bestimmt auch über weiteres Publikum in den Zuhörerreihen neben Katharina Hirt. (cos)