Villingen-Schwenningen Fulminanter Festivalstart mit türkischer Kultband

Auf der Bühne begeisterten derweil die Bandmusiker mit einem ruhigen melodischen Einstieg, dem weitere von kraftvollem Gesang begleitete Stücke folgten, die für eine ansteigende Stimmung garantierten, bei der es kaum mehr einen ruhig hielt. Das Publikum bewegte sich in Richtung Tanzfläche vor der Bühne, um sich mit furiosem Tanz rhythmisch zu den Melodien zu bewegen.

Über dem Innenhof der Scheuer und des Jugend- und Kulturzentrums vermischten sich orientalischer Esprit und Lebensgefühl in einzigartiger Weise. Die Wahl der Instrumente trug ein Übriges zur stimmungsvollen Interpretation bei. Klarinette und Violine traten regelmäßig miteinander in ein musikalisches Zwiegespräch. Auch die türkische Laute und all die anderen Instrumente trugen in Kombination mit dem charakterisierenden und unverwechselbaren Gesang zu einer heißen Stimmung bei. Trotz kühler Witterung wärmte das musikalische Feuer, welches die Band versprühte, die Besucher. Ihre Völker verbindenden und interkulturellen Ansprachen strahlten einen friedvollen Optimismus aus.

Zum Abschluss animierten Kardes Türküler mit einem schwungvollen Stück ihr Publikum noch einmal zum Tanz, kühlten mit einer Art Abschiedslied die Stimmung ab und verabschiedeten sich bei einem gemeinsamen Auftritt mit den Kindern von ihrem Publikum.

Bereits am Vorabend waren die Bandmitglieder in Villingen angekommen, um sich ein wenig über die Stadt zu informieren. Unmittelbar nach dem Konzert traten sie wieder ihre Heimreise zu einem Konzert im 2000 Kilometer entfernten Istanbul an.