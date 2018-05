Villingen-Schwenningen Für viele Vereine ist er eine echte Bank

VS-Villingen. In Villingen-Schwenningen ist der 64-Jährige bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund und das liegt nicht nur daran, dass er am Bickeberg in Villingen aufgewachsen ist und heute in Schwenningen wohnt. Er hat eine Schwenningerin geheiratet, stand bei der Villinger FC 08- und DJK-Jugend und später beim Schwenninger Verein für Handballsport (VfH) im Tor. Er fühlt sich als echter VS-ler, liebt den Sport und engagiert sich bürgerschaftlich.

Doch der Reihe nach: Gerhard Vetter besuchte die Bubenschule (heute Karl-Brachat-Realschule) ließ sich nach der Mittleren Reife am Romäusgymnasium an der damaligen "Höheren Handelsschule" in Schwenningen (heute David-Würth-Schule) in Sachen Finanzen fit machen. 1973 begann er bei der Sparkasse die Lehre zum Bankkaufmann und blieb dem Kreditinstitut Zeit seines Lebens treu. Gleichwohl suchte er stets neue Herausforderungen. Er bildete sich an der hauseigenen Akademie zum Sparkassen-Betriebswirt weiter, arbeitete neun Jahre lang im Rechnungswesen. Es folgte ein Fernstudium zum Finanzberater. Von 1990 bis 1995 war er in der Schwenninger Filiale am Bärenplatz als Wertpapier-Spezialberater tätig, bevor er ins Vorstandssekretariat in der Hauptstelle in Villingen wechselte, dessen Leitung er 1998 übernahm. 2005 erfolgte der nächste Wechsel in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, und seit 2006 ist der vielseitige Banker zudem Pressesprecher der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Schon als Neunjähriger war Gerhard Vetter, den seine Freunde "Gerd" nennen, häufig an der Seite seines Vaters bei den Sportkeglern der Betriebssportgruppe Kienzle anzutreffen.

Auch die Liebe zum Fußball hat sein Vater ihm mitgegeben. Seit der Jugend stand Vetter so felsenfest im Tor, dass er in die Schwarzwald- und die südbadische Auswahl berufen wurde. Er hielt zunächst für den FC08 und die DJK Villingen, später auch für den damaligen Sportclub Schwenningen und dann für den FSV. Mit 21 Jahren entdeckte er Handball für sich. "Da wird der Torwart komplett anders gefordert als beim Fußball", erklärt Vetter im Rückblick seine Begeisterung, die er zunächst beim BSV Schwenningen auslebte, dann beim VfH, der sich 1987 vom BSV herauslöste und 1993 – mit 38 Jahren – schließlich bei der TG Schwenningen, mit der er in die Verbandsliga aufstieg. "Den Wechsel haben mir damals einige nicht verziehen", erinnert sich Gerhard Vetter, der im TG-Vorstand bald den Posten des Kassenwartes übernahm.