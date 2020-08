Villingen-Schwenningen Fünfjährige Haftstrafe für Schläger

Der Geschädigte aus Villingen-Schwenningen wartete an besagtem Abend vor dem Bahnhofsgebäude auf ein Taxi. Er gab vor Gericht an, dass er einen Streit zwischen dem Angeklagten und einem weiteren Mann mitbekommen habe und diese Auseinandersetzung schlichten wollte. Bevor der 24-Jährige Haupttäter handgreiflich wurde, soll es erstmals eine verbale Auseinandersetzung gegeben haben. Welche Worte und Beleidigungen gefallen sind, ist in dem Video nicht genau erkennbar. Doch klar zu sehen ist, dass die drei Männer aggressiv und ohne jegliches Nachdenken brutal auf den Geschädigten einschlugen und eintraten. Auch als der 37-Jährige schon auf dem Boden lag, traten sie weiter auf ihn ein. Selbst Tritte gegen den Kopf hagelte es, und diese hätten laut forensischem Gutachter auch tödlich enden können - "er hat Glück gehabt."

Opfer erlitt schwere Verletzungen