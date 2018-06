Villingen-Schwenningen "Fühlen uns nicht ernst genommen"

VS-Villingen. "Ich habe mich wahnsinnig über die ersten Aussagen der Stadt und der Polizei geärgert." Patricia Meusel wohnt seit rund einem Jahr im Benediktinerring und hat den zweiten tödlichen Unfall mit dem 24-jährigen Biker, der wenige Meter nach ihrer Haustüre verunglückt ist, mitbekommen. "Ich habe zuerst das Schleifen gehört und dann den Aufprall."

Auch deshalb ist es der gebürtigen Villingerin wichtig, auf die Zustände im Innenring aufmerksam zu machen, die man bei den Behörden nach eigenen Angaben als nicht dramatisch sieht. "Die Autos stehen an der Ampel vor den Oberen Tor nebeneinander, haben sich verabredet und nutzen die Ampel teilweise als Startsignal", erzählt sie. Von einem weiteren Anwohner habe sie erfahren, dass diese Rennen im Innenring erst beendet sind, wenn es am Theater am Ring einspurig wird, "dort müssen sie dann abbremsen." Trotz der Hinweise aus der Bürgerschaft sahen sowohl Stadt und Polizei, so hatten sie auch gegenüber dem Schwarzwälder Boten betont, bislang keinen Handlungsbedarf.

"Rechtsfreie Zone"