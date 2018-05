Villingen-Schwenningen Frühlingslaune trotz des Regens

Den alles bedeckenden Blütenstaub hatte es weggespült und auch die Gartenbesitzer atmeten ob der Nässe von oben auf und gönnten sich einen ausgiebigen Bummel entlang der mehr als 200 Marktstände. Gut beschirmt und von Markisen und Pergolen auch beim kulinarischen Genuss geschützt ließ es sich aushalten, und die Marktbeschicker staunten nicht schlecht, dass der Betrieb trotz regenschwerer Bewölkung so schlecht gar nicht war. Die Besucher aus der gesamten Region ließen sich entspannt treiben, erstanden hier einen indischen Glücksbringer oder ein lange gesuchtes Gewürz, dort einen Geldbeutel zum Schnäppchenpreis oder ein Messer, das garantiert ein Leben lang scharf bleibt. Oder sie suchten gezielt den Weg zu "ihrem" Anbieter, auf dessen Angebot sie im Frühling und im Herbst schon sehnlich warten: Sockenwolle in den neuen Farben, die fettgebackenen, köstlichen Striebli, oder das Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Du bist mein ganzes Glück". Überhaupt konnte und kann man noch bis einschließlich Sonntag schwelgen in exotischem Obst, frisch, getrocknet oder gezuckert, italienischem Gebäck und Holzofenbrot aus dem Allgäu, den Vorrat an Schuhcreme und Scheuermilch auffüllen oder den Balkontisch mit einer neuen Tischdecke versehen.

Die Kinder dürfte besonders freuen, dass sowohl in der Niederen als auch der Oberen Straße Karussells für sie stehen – immerhin ein kleiner Ersatz für den Rummel der Schausteller, die sich auf dem Friedengrund nicht mehr blicken lassen.