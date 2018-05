Villingen-Schwenningen Frühlingsfest lockt viele Gäste an

Nicht nur die Tannheimer selber kamen zuhauf, auch zahlreiche Stammgäste von auswärts. Ob zur Mittagessens- und zur Kaffeezeit oder zum Ausklang, das Vorzelt am Schützenhaus sowie die gute Stube waren gut besetzt.

Das Fest wurde seinerzeit eher aus der Not heraus geboren, weil der Verein Instrumente anschaffen wollte und eine Einnahmequelle brauchte, erzählte Ehrenvorsitzender Adalbert Schlegel über die Anfänge. Dass das Fest so gut angenommen wurde und im Grunde genommen die Haupteinnahmequelle des Vereins bis heute blieb, war seines Erachtens eher einem glücklichen Zufall zu verdanken. Die Wald- und Dorffestkultur war damals nicht so ausgeprägt wie heute, wo mittlerweile fast in jedem Ort ein Vatertagshock stattfindet. Sehr früh hat man sozusagen eine Nische belegt, und das idyllisch gelegene Schützenhaus war der ideale Festplatz.

Damit die Gäste verpflegt werden konnten, wurde eine Würstlebude gezimmert, die Bestuhlung war im Freien. Erst seit 1990 gibt es ein Zelt, bis dahin hatte man bei den Open-Air-Festen Glück mit dem Wetter. Als das Zelt dann da war, wurde es beim ersten Mal auch gleich gebraucht.