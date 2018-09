Villingen-Schwenningen Franziska Doderer prägt Agentur

Als Frau der ersten Stunde hat sie das Unternehmen über Jahrzehnte hin maßgeblich mitgeprägt. Fast drei Jahrzehnte gehörte Franziska Doderer der mittelständischen Marketing-Agentur Gruppe Drei GmbH mit Stammsitz in Villingen an. Von den Anfängen in den 80er Jahren bis zur Gegenwart hatte sie dabei verschiedene Funktionen inne: Personalleiterin, Qualitätsmanagerin, Finanzbuchhalterin, nicht zuletzt auch die gute Seele des Hauses.

In einer internen Feierzeremonie wird sie nun Ende September in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, teilt das Unternehmen mit. Im Kreise aller Mitarbeiter wird nochmals einen Blick zurückgeworfen auf eine bewegte Zeit – von den Anfängen als Büro für Grafik, Fotografie und Typografie bis zu einer der wichtigsten Full-Service-Agenturen in Deutschlands Südwesten.

Veränderung als Konstante, so könnte ein Fazit von 26 Jahren bei Gruppe Drei lauten. So war die Agentur nicht nur immer wieder mit neuen Kunden, Branchen und Aufgabenstellungen konfrontiert. Auch intern kamen weitere Mitarbeiter, Abläufe und Kompetenzen hinzu. Insbesondere die Digitalisierung zeitigte einen konstanten Anpassungsdruck, um immer am Puls der Zeit zu bleiben.