Villingen-Schwenningen Feuerwerk, FC 08 und noch ein Zirkus

Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten soll das Jubiläumsdorffest vom 29. Juni bis 1. Juli werden, an dessen Programm das Dorffestgremium um den Vorsitzenden Robert Mosbacher, seinem Stellvertreter Klaus Martin und Schriftführer Dieter Krause seit langem arbeitet. So soll den Besuchern eine Präsentation alter Handwerkskunst und ein Jubiläumsfeuerwerk neben der Dorfmeisterschaft im Wasserschleppen und eine auf das Jubiläum abgestimmte Dorffestwette geboten werden.

Ganz bewusst haben sich die Verantwortlichen auch gegen eine Kopie von Jubiläumsveranstaltungen in anderen Orten mit einem großen Umzug ausgesprochen.

Lieder und Vortrag

Dennoch wird es im Laufe des Jubiläumsjahres zu verschiedenen Veranstaltungen kommen. Am Freitag, 29. März, findet in der St. Ulrichs­kirche ein Abend mit Liedern und Impulsen mit Frieder Gutscher statt und am Freitag, 5. April, lädt die Ortsverwaltung zu einem Vortrag mit Niklot Krohn zur urkundlichen Ersterwähnung von Obereschach ein. Ein weiterer Vortrag bietet die Ortsverwaltung am Dienstag, 16. Juli, an.

Aber auch die örtlichen Vereine identifizieren sich mit dem Jubiläum. So stellt der Tennis Club sein Eröffnungsturnier am Samstag, 27. April und am Sonntag, 28. April, unter das Motto "Im Wandel der Zeit". Dem SV Obereschach, der in diesem Jahr sein 60-ähriges Bestehen feiern kann, konnte für den 12. bis 15. Juli das Stadtpokalturnier im Fußball an Land ziehen. Dabei kommt es neben den Turnierspielen auch zu einem Freundschaftstreffen zwischen der Oberligamannschaft des FC 08 Villingen und einer Auswahl der am Stadtpokal teilnehmenden Teams am Montag, 15. Juli.

Zu guter Letzt bietet der Chor Colours of Pop am Samstag, 16. November und am Sonntag, 17. November zwei Konzertabende in der Festhalle unter dem Motto "So ein Zirkus" an.