Villingen-Schwenningen Feuerwehr rückt wegen überfluteter Keller aus

Betroffen waren unter anderem Furtwangen, Donaueschingen und Niedereschach. In den Städten und Gemeinden waren zum Teil Keller überflutet und große Mengen an Wasser in Gebäude eingedrungen. So war zum Beispiel die Straße zwischen Fischbach und Königsfeld überflutet. Auch zwischen Bad Dürrheim und Oberbaldingen stauten sich die Fluten auf der Straße. Und im Blumberger Stadtteil Riedöschingen führte der andauernde Regen und die Schneeschmelze zu Hochwasser im Ort. Die Wassermassen rissen auch eine Menge Geröll mit sich.

Entlang der Breg und der Donau wurde schließlich der Pegelvoralarm ausgelöst, das heißt, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr in regelmäßigen Abständen zu Kontrollfahren ausrücken und den Pegelstand kontrollieren. Zu größeren Überflutungen kam es gestern Abend bis zum Redaktionsschluss jedoch nicht. Angesichts der Wettervorhersage ist damit zu rechnen, dass sich die Lage im Laufe des Dienstags wieder entspannt und es zu keinen größeren Schäden kommt.