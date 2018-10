Villingen-Schwenningen Feuerwehr: Kein Bewerber passt nach VS

Villingen-Schwenningen (cos). Die beiden Bewerber, die zuletzt noch im Rennen waren, stellten sich am Mittwochabend dem Personalausschuss in Villingen-Schwenningen. Dieser sollte dem Gemeinderat dann den geeignetsten Kandidaten vorschlagen. Doch der Personalausschuss tat sich schwer und kam nach sorgsamem Abwägen und hartem Ringen schließlich zu dem Schluss, dass keiner der beiden wirklich geeignet ist, die Stelle in Villingen-Schwenningen zu übernehmen. Die Ansprüche sind groß.

Immerhin steht der "Neue", sofern er irgendwann gefunden sein wird, dann den insgesamt 630 Feuerwehrangehörigen von VS vor. Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten erklärte die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner, dass die Lage intern eruiert werden müsse. Doch aller Voraussicht nach müsse die Stelle erneut ausgeschrieben werden. Auf die ursprüngliche Ausschreibung hatten sich 19 Interessierte beworben.