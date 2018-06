VS-Pfaffenweiler - Am Montag lockte das Handwerkervesper zum 150-jährige Jubiläum der FFW Pfaffenweiler nochmals über 2000 Besucher an. Bei der Abschlusssause am Abend ließ es die Stettener Trachtenkapelle noch einmal ganz schön krachen und spielte für die Besucher Blasmusik vom Feinsten.