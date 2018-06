Villingen-Schwenningen Feuer: Sonnenschirme brennen lichterloh

Wie brenzlig kann es werden, wenn zwei Sonnenschirme lichterloh brennen? "Das kann man pauschal nicht sagen. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle", erläutert Ralf Hofmann auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Ob es so richtig brenzlig wird oder nicht, so einer der drei stellvertretenden Feuerwehrkommandanten aus VS, hänge zum einen davon ab, wann der Brand entdeckt werde, ob es sich um ein Einstiegsfeuer oder um einen Vollbrand handele. Andererseits sei auch wichtig, "was in der Nähe der brennenden Objekte herumsteht", sprich ob sich brennbare Stoffe in der Nähe befinden, Wind sei ebenfalls ein wichtiger Aspekt.

Noch unbekannter Täter hat Fahrrad und weiße Schuhe

Wenn es um das Thema Brandstiftung in VS geht, fallen Hofmann vor allem die Vorkommnisse in der Neckarstadt ein, Stichwort Feuerteufel und damit brennende Autos oder Gartenhäuschen. In Bezug auf Villingen muss er passen. Vor etwa zehn Jahren,erinnert er sich, habe ein wohl alkoholisierter Mann Mülleimer und gelbe Säcke angezündet, "doch der wurde schnell geschnappt".

In Zusammenhang mit dem Vorfall in der Niederen Straße sucht die Polizei ein Paar, das mit einem Fahrrad unterwegs war. Der Mann war mit einer kurzen, hellen Hose und einem hellen T-Shirt bekleidet. Den Angaben zufolge trug er weiße Schuhe und führte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Die Frau war mit einer Jeanshose und einer hellen Jacke bekleidet. Die blonden Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, teilt die Polizei in ihrer Beschreibung mit. Hinweise nimmt das Revier Villingen, Telefon 07721/ 60 10, entgegen.