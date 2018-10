Villingen-Schwenningen Federvieh zeigt sich von schönster Seite

Zum Kreisverband Villingen gehören neun Ortsvereine in Furtwangen, Nußbach, St. Georgen, Vöhrenbach, Hüfingen, Triberg, Tennenbronn, Schönwald und eben Villingen. Gerade im ländlichen Raum pflegen viele ihr Hobby zu Hause, im Garten oder auf dem Bauernhof. In der Stadt ist das schwierig. So gibt es in Villingen beispielsweise eine Zuchtanlage. In den Städten ist es auch schwieriger für die Vereine, Nachwuchs zu finden. Dort sei das Angebot an Hobbys einfach größer. Züchter müssten allerdings Zeit aufbringen für ihre Tiere. "Da ist man jeden Tag gefragt." Egal, wer wo seinem Hobby nachgeht: "Es macht Spaß", sagt Walter Weisser.

Derzeit ist die Zeit für seine Tiere allerdings beschränkt: Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Leo Nock, Gerold Kammerer und Marcel Hettich steckt er in den letzten Zügen für die Vorbereitungen der Landesschau. Am heutigen Freitag ist Weissers erster Urlaubstag: In den Messehallen wird der Standort der Käfige markiert. Und dann geht es Schlag auf Schlag: Tags darauf bauen 140 ehrenamtliche Helfer auf, damit am kommenden Mittwoch die Tiere eingesetzt werden können. 4542 Tiere von 510 Züchter aus Baden-Württemberg werden es am Ende sein. Manche haben einen Anfahrtsweg von bis zu 250 Kilometern.

Sie kommen auch, um einen der Meistertitel zu erringen. Am Donnerstag, 1. November, sind nämlich 60 Preisrichter unterwegs, um die schönsten Vertreter jeder Rasse zu küren. Zu vergeben sind süddeutsche, badische und württembergische Titel. Dann haben Walter Weisser und seine insgesamt 400 Helfer noch einen Tag Zeit, um Luft zu holen, bis am ersten Novemberwochenende die Schau für die Öffentlichkeit öffnet und sich Enten, Gänse, Hühner und anderes Geflügel von ihrer besten Seite zeigen.

Weitere Informationen: Kindergartengruppen und Grundschulklassen können die Tiere bereits am Freitag, 2. November, anschauen. Kontakt: Walter Weisser, Telefon 07422/9593239 und E-Mail w.weisser@online.de.

Programm Die 17. süddeutsche Junggeflügel- und Rassetaubenschau

findet am Wochenende, 3. und 4. November, in der Messe in Schwenningen statt. Dieser Veranstaltung – sie ist erst die zweite gemeinsame der badischen und württembergischen Züchter –, angeschlossen sind die 67. Landesgeflügelschau und die 48. Landesjugendschau des Landes­­verbands badischer Rassegeflügelzüchter sowie die 95. Landesgeflügelschau und Landesjugendgeflügelschau des Landesverbands Württemberg-Hohenzollern.

Der Schaubetrieb läuft am Samstag von 8 bis 18 Uhr. Parallel dazu findet ab 10 Uhr die Eröffnungsfeier statt. Dabei sprechen unter anderem Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, OB Rupert Kubon sowie die Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) und Karl Rombach (CDU) Grußworte. Außerdem sind Karl Kahler, zweiter Vizepräsident des Bunds Deutscher Rassegeflügelzüchter, sowie die Spitzen der Landesverbände vor Ort. Am Sonntag ist von 8 bis 14 Uhr Schaubetrieb. Für Besucher wird Essen und Trinken angeboten. Eintritt

Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt pro Tag, eine Zwei-Tages-Karte kostet neun Euro. Kinder haben freien Eintritt.