Villingen-Schwenningen FC 08-Legende Bockisch gestorben

Nach dem Regionalligaabstieg der Nullachter 1972 blieb er seinem langjährigen Club zunächst treu. Er kehrte anschließend unterbrochen unter anderem von einem Intermezzo als Trainer des BSV Schwenningen immer wieder in den Friedengrund zurück.

Bockisch stand auch als Spielertrainer mit auf dem Platz, als die Nullachter sich 1976 mit einem 8:0-Kantersieg über den Offenburger FV am letzten Spieltag völlig überraschend noch die ­Meisterschaft in der ersten Amateurliga und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga sicherten. Im Jahre 1978 schaffte er mit seinem Team die Qualifikation zur neu gegründeten Oberliga Baden-Württemberg.

Trainer auch in der Region

In der Region trainierte er auch den FV St. Georgen und den FC Klengen. Beim FC 08 sprang er später als Trainer ebenfalls noch zwei Mal gemeinsam mit seinem früheren Mitspieler und Freund Ivan Perusic als Not am Mann war in die Bresche. Eine Zeit lang fungierte er ebenso als sportlicher Leiter.

Solange es ging, besuchte er auch noch ab und zu die 08-Spiele im Friedengrund. Zuletzt lebte Bockisch aufgrund seiner Erkrankung sehr zurückgezogen.