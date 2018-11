Villingen-Schwenningen Fasnet wirft bereits Schatten voraus

VS-Pfaffenweiler. Das vorweihnachtliche Gugge-Fest der Krawazi-Ramblers in der Festhalle Pfaffenweiler erwies sich auch in seiner 17. Auflage als voller Erfolg. Für die närrischen blasmusikalischen Symphonieorchester mit Brass- und Bigband-Anspruch aus Nah und Fern kann die kommende Saison beginnen, denn alle waren bereits hörbar in Hochform.