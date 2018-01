Villingen-Schwenningen Fasnet ist für ihn Identität

VS-Villingen. Dabei fing sein Leben "ganz normal" an. Er wurde in Villingen geboren, wuchs am Bickeberg auf und ging zu Kienzle Apparate in die Lehre, um Feinmechaniker zu werden. Damals schon stellte sich für ihn die Frage: Das soll ich ein Leben lang machen? In der Bickeberg­schule hatte er mit Begeisterung Theater gespielt, deshalb bewarb er sich bei vier staatlichen Schauspielschulen. "Aber keine nahm mich. Man sagte mir: An Ihrer Sprache müssen sie noch arbeiten", erzählt Richter, der den Villinger Dialekt unverkennbar bestens beherrscht.

Also blieb ihm zunächst doch "nur" der Beruf des Feinmechanikers, zuerst bei Kienzle, später in der Musterwerkstatt von Thomson und Brandt. Der Fortbildung zum Industriemeister folgte von 1989 bis 1991 eine Auszeit. Mit dem Motorrad und einem Freund fuhr er fast drei Jahre lang um die Welt. Nach seiner Rückkehr gründete er 1992 zusammen mit Michael Maier und Thomas Viebrans die Firma VMR, Hersteller von Mustern und Prototypen aus Kunststoff und Metall. Das Trio agierte erfolgreich, bald zählte man 73 Mitarbeiter. Das Unternehmen floriert nach wie vor und inzwischen in Mönchweiler. Vor drei Jahren verkaufte Klaus Richter aber seine Anteile. Das habe er von Anfang an angekündigt, sagt der 56-Jährige, denn "ich habe noch so viele andere Dinge vor". Welche das sind, verrät er nicht. "Was ich im Kopf habe, bleibt da drin, bis ich es gemacht habe".

"Die mit der Leiter" heiß ersehnt in jedem Stüble