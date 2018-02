Villingen-Schwenningen Familie Rödel vor und hinter der Bühne

Im wahren Leben ist der Schreiner tatsächlich ein "Grillmeister", hat sich schon an Grillakademien ausbilden lassen und sogar vom Fernsehkoch Horst Lichter persönlich Grillgeheimnisse erfahren. Klar, dass eine der Familienszenen am Gartengrill spielt: "Papa, wie grillt man Tofu?" – "Mülleimer auf, Tofu rein, Steak auf den Grill".

Das Familienunternehmen Rödel ist erst durch Mutter ­Kathrin komplett. Sie sorgt im Hintergrund für Ordnung, hilft beim Umkleiden, souffliert zur Not und ist die größte Kritikerin ihrer vier Männer. Und dann ist da noch Opa Dieter Conradt, der den Auftritt der "Rödel-Family" moderiert, Umbaupausen überbrückt und auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert. Sein Enkel Kai geht in die zweite Klasse der Steppachschule, spielt Fußball beim SV Obereschach, lernt gerade Trompete und "wickelt die Oma um den Finger".

Der zehnjährige Jan ist Torjäger seiner Mannschaft und der Drummer in der Jugendkapelle von Obereschach-Kappel. Ben gilt als Torwarttalent, er spielt Saxophon sowohl in der Jugendkapelle als auch in der Big-Band der St. Ursula Schulen.

Thomas Rödel hat das komische Talent von seinem Vater geerbt. Jürgen Rödel (†) war jahrelang Star des Kolping-Gesellenballes am Fastnachtssonntag im Beethovenhaus in Schwenningen.

In der Familie Rödel geht es rund – nicht nur auf der Bühne. Auch davon wissen die drei Jungs ein Lied zu singen: "Wenn wir einmal leise sind, dann kommt Mama mit dem Fieberthermometer".