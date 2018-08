Villingen-Schwenningen Familie Pflumm packt vielfach mit an

Die Exponate, unter denen sich Modellflugzeuge, Segelflugzeuge, experimentell gebaute Maschinen, Düsenjäger, Hubschrauber, Militärmaschinen und vieles mehr befinden, werden auf dem 13 000 Quadratmeter großen Museumsareal bis heute Stück für Stück restauriert. "In Spitzenzeiten tummelten sich hier 90 Flugzeuge", freut sich Margot Pflumm noch heute darüber, Besucher aus der ganzen Welt im Luftfahrtmuseum begrüßen zu können.

Internationaler Herkunft sind auch die ausgestellten Flugzeugtypen. Zu allen weiß sie eine eigene Geschichte, was einer Museumsführung einen besonderen Pfiff gibt. Eine besondere Verbindung besteht zu einer russischen Antonov AN-2 Colt, die Margot Pflumm ihrem Ehemann Manfred zur Eröffnung des Flugzeugmuseums schenkte.

Liebe zur Fliegerei

Manfred und Margot Pflumm: Die Liebe zur Fliegerei zeichnete sich beim gelernten Raumausstatter Manfred Pflumm bereits im Kindheitsalter ab. Im Alter von 20 Jahren heiratete Manfred Pflumm seine Ehefrau Margot, die von Beginn an Feuer für die Fliegerei fing. Das Segelfliegen erlernte der in Schramberg aufgewachsene Manfred Pflumm in den 1950-er Jahren auf dem Klippen­eck. In dieser Zeit gewann er auch den deutschen Meistertitel im Flugzeugmodellbau.

Anfang der 1960-er Jahre machten die Pflumms ihr Hobby zum Beruf. Manfred Pflumm baute nicht nur Flugzeuge im Maßstab eins zu eins nach, sondern war bestrebt, flugfähige Maschinen zu bauen. Schnell schuf er sich in Fachkreisen einen Namen. Seine mehr als 90 selbst erbauten und auch die restaurierten Flugzeuge sind in vielen Museen zwischen Berlin und Schwenningen, von der Schweiz bis nach Belgien und in der USA zu sehen.

Im Internationalen Luftfahrtmuseum in Schwenningen wechseln die ausgestellten Exponate von Zeit zu Zeit. Das Museum am Spittelbronner Weg ist zwischen Dienstag und Sonntag ab 9 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: Telefon 07720/6 63 02