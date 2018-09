Villingen-Schwenningen "Es ist irgendwie noch nicht fünf vor zwölf"

"Der demografische Wandel ist voll im Gang, der Zug rollt", sagte Europa- und Justizminister Guido Wolf in seiner Ansprache zum Thema demografischer Wandel. Aber eine wichtige Etappe sei nun mit der Abschlusskonferenz vollzogen. "Diese Projekte können sich sehen lassen und ich freue mich, dass wir sie über Interreg fördern können", erklärte Wolf. Den demografischen Wandel sieht er als "wichtiges ambitioniertes Thema", das die Lebenswelt ähnlich wie die Digitalisierung verändern werde. Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung wachse schneller als der der jüngeren. Immerhin sei die Geburtenrate angestiegen. Momentan erlebe man eine "Renaissance der Familie". Und während jüngere Menschen in die Städte zögen, ältere dort wegen der Ärzteversorgung ebenfalls lebten, sei der ländliche Raum zunehmend attraktiv für junge Familien. "Es gibt eine älter werdende Bevölkerung, die mobil geworden ist", sagte der Europaminister. Der Anschluss an die digitale Welt sei heute überlebenswichtig, außerdem brauchbare Angebote für Kultur und Sport. Die demografischen Herausforderungen im Tourismus nannte Wolf "zentral". Beispielhaft sei die Tourismuskonzeption "Ihr Demografieprojekt ist ein sehr anspruchsvolles, weil es genzenüberschreitend ist", so das Urteil von Guido Wolf. Es sei Pionierarbeit geleistet worden. Wie anschließend in Kurzfilmen bei der Vorstellung von Demografiestrategien gezeigt wurde, hat Sozialdezernent Jürgen Stach das Gespräch mit Ortsvorstehern gesucht und sie nach Problemen mit der demografischen Herausforderung gefragt. Klaus Martin war einer von ihnen. Er habe, so der Ortsvorsteher von Obereschach im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, das als sehr hilfreich empfunden. Die älteren Menschen wollten am Ort und in ihren Wohnungen bleiben, dieses gelte es möglich zu machen, nannte er einen Aspekt, um den es ging.