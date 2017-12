Villingen-Schwenningen Es geht ohne Außenstelle

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei und der Landtagsabgeordnete Karl Rombach (beide CDU) werten die Entscheidung als " großen Erfolg für unsere Region und die Stadt Villingen-Schwenningen". Erfreut äußerte sich auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun: "Damit wird es eine Einhauslösung des Studiums der Polizei in VS geben und nicht wie befürchtet eine Außenstelle irgendwo in Baden-Würrtemberg."

Zudem kommen mit Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und Herrenberg (Kreis Böblingen) zwei neue Ausbildungsstandorte hinzu. "Die landeseigene Liegenschaft in Wertheim wird für die polizeiliche Ausbildung reaktiviert, und auch Herrenberg wird Ausbildungsstandort der Polizei Baden-Württemberg", heißt es laut einem Medienbericht in einem Schreiben von Innenminister Thomas Strobl (CDU) an führende Koalitionspolitiker. Biberach und Lahr sollen demnach gestärkt werden.