Villingen-Schwenningen Erste Hilfe und politische Bildung

Der Wettbewerb fordert zum einen Kenntnisse in Erster Hilfe. Die Teilnehmer müssen an einer realistisch nachgestellten Unfallstation gemeinsam Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisten, an der zweiten Station müssen die Teilnehmer ihre Kenntnisse einzeln auf die Probe stellen. Im Bereich musisch-kulturelle Bildung gilt es, eine Aufgabe zum Jahreskampagnenthema besonders kreativ zu lösen.

Die Bereiche Theorie fordern Rotkreuz-Wissen, soziales Engagement und politische Bildung. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es mehrere Stationen rund um Spiel, Sport und Freizeit als Auflockerung. Einen Schwerpunkt der Aufgaben nimmt in diesem Jahr die bundesweite "Was geht mit Menschlichkeit"-Kampagne ein.

Der Wettbewerb ist am Samstag, 5. Mai, von 13.30 bis 19 Uhr. Nach der Begrüßung steht von 13.40 bis 14.30 Uhr die Präsentation der musisch-kulturellen Aufgabe an. Danach heißt es, bis 17.30 Uhr sein Können an den Stationen zu zeigen. Die Siegerehrung ist gegen 18.30 Uhr geplant.