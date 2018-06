Villingen-Schwenningen Eröffnung des Kreistierheims im September

Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei der Führung wurden verschiedene Dinge der Innenausstattung angesprochen die noch besorgt werden müssen, so wird dringend ein Sponsor für die Empfangstheke gesucht, die Quarantäneräume sollen mit hygienischen, desinfizierbaren und leicht zu reinigenden Edelstahlmöbeln eingerichtet werden.

Und ein Industrietrockner ist noch notwendig. Ein Haushalttrockener für die Quarantäne und ein Hygienestaubsauger wurden spontan gespendet. Weitere Spenden sind willkommen.

Wer eine größere Summe einbringen möchte, kann entweder ein Zimmer ab 5000 Euro finanzieren oder sich bei der Grundstücksumzäunung beteiligen, die 50 000 Euro kosten wird. Die meisten Türen und Fenster sind eingebaut, Fliesen verlegt und die ersten Gitterwände fanden ihre Plätze. Die Lüftungsanlage, Heizung, Wasser und Elektroleitungen liegen bereits, und selbst die Innenbeleuchtung funktioniert schon teilweise. Hoch motiviert und von dem Neubau begeistert machte sich das Team an die Bauzwischenreinigung, bis die Staubwolken nur so aus den Fenstern flogen. Nachdem dank der ehrenamtlichen Hilfe die Flächen im Neubau des Tierheimes nun nur so funkeln, kann der Bodenleger auf der Baustelle in den nächsten Wochen einen Epoxidharzboden verlegen. Das neue Kreistierheim in Donaueschingen soll am Samstag, 15. September, eröffnet werden.