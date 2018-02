Villingen-Schwenningen Ernst Reiser rechnet mit dem Bürgeramt ab

Bierbank könnte bei Massenpanik den Fluchtweg behindern

Und dabei lässt Ernst Reiser kaum ein Vorkommnis aus. Schon in der Vergangenheit fiel dem Nordstettener so einiges negativ auf – "während einer Heiligabend einer kirchlichen Heiligabendmesse brachte es dieses Amt schon fertig, an den dabei auf dem Münsterplatz abgestellten Autos der Kirchenbesucher Bußgeldbescheide anzubringen", schreibt er beispielsweise und ahnt, dass den Betroffenen damit "ihre festliche Weihnachtsstimmung kräftig verdorben" worden sei. Auch am Fasnetmendig 2017 sei der städtische Ordnungsdienst losgeschickt worden, um bei Parkzeitüberschreitungen die betreffenden Autofahrer zur Kasse zu bitten. Sein drittes Beispiel: Bei der Feier zur urkundlichen Ersterwähnung von Tannheim, als auf Einhaltung der Sperrzeit gepocht worden ist, anstatt großzügig eine Freinacht anzuberaumen. Für Reiser lassen diese drei Beispiele nur einen Schluss zu: "Selbst an den höchsten Feiertagen in unserer Stadt werden auf Teufel komm raus Bußgelder eingetrieben."

Bestätigt sah er sich in diesem Eindruck nun während der Fasnet 2018. Bereits seit 30 Jahren biete eine Gruppe von Fastnachtern auf eigene Kosten den Umzugsteilnehmern in der Oberen Straße eine "flüssige Wegezehrung" an. "Für diese tolle und eigentlich schon traditionelle Fasnachtsaktion wird auch eine simple Bierbank benötigt und diese hat bisher auch noch niemanden gestört." Nun aber komme der Ordnungsdienst als "Spielverderber" ins Spiel und habe verlangt, die Bierbank zu entfernen und diese ganze Fastnachtsaktion an der nächsten Fasnet auch überhaupt nicht mehr zu veranstalten.