Villingen-Schwenningen Ermittlungen gegen Krankenkasse

In Zusammenarbeit mit einer Vermittlungsagentur, die laut Unternehmenssprecher Roland Frimmersdorf zwischen 2014 und 2017 erfolgte, sollen Angestellte in Familienunternehmen rechtswidrig von der Sozialversicherungspflicht befreit worden sein. "Konkret handelt es sich bei uns um 76 Fälle, in denen die Deutsche Rentenversicherung die Befreiung als nicht rechtmäßig beurteilt", erklärt Frimmersdorf.