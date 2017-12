Villingen-Schwenningen Entspannung auf dem Wohnungsmarkt erhofft

Es zeigte sich, dass die Familienheim danach strebt, nicht nur Neubaubauwohnungen auf den Markt zu bringen, sondern auch mietpreisreduzierten Wohnraum zu schaffen. Neben den Microloftprojekten, beispielsweise in der Roten Gasse in Villingen-Schwenningen aber auch in Bad Dürrheim, engagiert sich die Familienheim auch im Bündnis für faires Wohnen. Das Bündnis hat es sich zur Aufgabe gemacht, für eine breite Bevölkerungsschicht bezahlbaren Wohnraum entstehen zu lassen. Dies soll im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Stadt umgesetzt werden.

Ziel ist es nach wie vor, auf dem Mangin-Gelände mit Verwaltungsgebäude mietpreisreduzierten Wohnraum zu schaffen. Natürlich arbeitet die Familienheim daneben weiterhin am Projekt Microloft.

Bei Microloft-Wohnungen handelt es sich um normale Neubauwohnungen in abgeschwächter Form. Dass heißt, dass es einen reduzierten Komfort gibt. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass es im Haus einen Aufzug geben kann, der nicht – wie sonst in der Regel üblich – direkt in die Tiefgarage führt. Natürlich sind Annehmlichkeiten wie Holzböden vorhanden. Auch die Barrierefreiheit ist gegeben.