Villingen-Schwenningen Einsatz: Angeklagten nach Verhandlung festgenommen

Vier Polizeibeamte rückten deshalb an, um den Richter zu schützen. "Dieser hat Zwangshaft angeordnet", so der Revierleiter. Den direkten Weg ins Gefängnis wollte der Mann jedoch nicht antreten, er habe laut Barth "Anstalten gemacht", weswegen Verstärkung gerufen wurde. Angesichts von sechs Beamten habe der Angeklagte jedoch nachgegeben - und sich in die JVA bringen lassen.