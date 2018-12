Villingen-Schwenningen Einmal Knacki, immer Knacki

Villingen-Schwenningen. Was geht in den Köpfen von Menschen vor, die im Gefängnis saßen, wie Marco M., alles verloren haben, weil sie in den Augen von Familie und Freunden Verbrecher sind? Wie stehen die Chancen, nach den maximal zwölf Monaten in den geschützten Räumen des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege, wieder Fuß zu fassen und eine bezahlbare Wohnung auf dem so angespannten Wohnungsmarkt in der Doppelstadt zu finden? Ex-Häftlinge wie Marco, die zehn Jahre wegen schweren Raubs und Körperverletzung in Haft waren, haben es schwer. "Ich muss diese zehn Jahre kaschieren, den Bruch in der Biografie mit allem Möglichen erklären, mit Auslandsaufenthalten nur nicht mit meiner Haftzeit.

Marco ist einer von elf Bewohnern, die im Übergangswohnheim der Anlaufstelle untergebracht sind. Wer hier ein Doppel- oder Einzelzimmer bezieht, ist männlich, mindestens 18 Jahre, stammt aus dem Kreis und hat Knasterfahrung. Zwölf Monate können sie bleiben, so Wohnheimleiter Sebastian Kopp und Horst Belz, Leiter der Einrichtung.

Nur wenige ohne Obdach